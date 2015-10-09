Участник еврокубков из Казахстана объявил состав на УТС

Футбольный клуб "Елимай" опубликовал список игроков, приглашённых на тренировочный сбор перед началом нового сезона, передают Vesti.kz.
Пресс-служба клуба отмечает, что список может быть изменён и дополнен, а некоторые футболисты приглашены на просмотр.
Состав "Елимая" на сбор
◦ Егор Цуприков
◦ Алмас Тюлюбай
◦ Асан Байгалиев
◦ Алижан Байгалиев
◦ Марин Беланчич
◦ Евгений Березкин
◦ Роман Муртазаев
◦ Иван Свиридов
◦ Абылайхан Назымханов
◦ Жан Али Пайруз
◦ Ади Адамбаев
◦ Адилбек Жумаханов
◦ Акмаль Бахтияров
◦ Рамазан Оразов
◦ Арсен Аширбек
◦ Никита Пивкин
◦ Айбар Жаксылыков
◦ Артем Жилин
◦ Фессу Меме Плакка
Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама