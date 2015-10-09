Участник еврокубков из Казахстана объявил состав на УТС

Футбольный клуб "Елимай" опубликовал список игроков, приглашённых на тренировочный сбор перед началом нового сезона, передают Vesti.kz.

Пресс-служба клуба отмечает, что список может быть изменён и дополнен, а некоторые футболисты приглашены на просмотр.

Состав "Елимая" на сбор

◦ Егор Цуприков

◦ Алмас Тюлюбай

◦ Асан Байгалиев

◦ Алижан Байгалиев

◦ Марин Беланчич

◦ Евгений Березкин

◦ Роман Муртазаев

◦ Иван Свиридов

◦ Абылайхан Назымханов

◦ Жан Али Пайруз

◦ Ади Адамбаев

◦ Адилбек Жумаханов

◦ Акмаль Бахтияров

◦ Рамазан Оразов

◦ Арсен Аширбек

◦ Никита Пивкин

◦ Айбар Жаксылыков

◦ Артем Жилин

◦ Фессу Меме Плакка



Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

