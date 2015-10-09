Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Участник еврокубков из Казахстана объявил состав на УТС

©ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" опубликовал список игроков, приглашённых на тренировочный сбор перед началом нового сезона, передают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Елимай" опубликовал список игроков, приглашённых на тренировочный сбор перед началом нового сезона, передают Vesti.kz.

Пресс-служба клуба отмечает, что список может быть изменён и дополнен, а некоторые футболисты приглашены на просмотр.

Состав "Елимая" на сбор

◦ Егор Цуприков
◦ Алмас Тюлюбай
◦ Асан Байгалиев
◦ Алижан Байгалиев
◦ Марин Беланчич
◦ Евгений Березкин
◦ Роман Муртазаев
◦ Иван Свиридов
◦ Абылайхан Назымханов
◦ Жан Али Пайруз
◦ Ади Адамбаев
◦ Адилбек Жумаханов
◦ Акмаль Бахтияров
◦ Рамазан Оразов
◦ Арсен Аширбек
◦ Никита Пивкин
◦ Айбар Жаксылыков
◦ Артем Жилин
◦ Фессу Меме Плакка

Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

