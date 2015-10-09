Стала известна реакция Томасова на новости о получении казахстанского гражданства

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о возможном получении хорватским вингером "Астаны" Марином Томасовым казахстанского гражданства. Теперь стало известно о реакции самого футболиста, сообщают Vesti.kz.

"Марин подтвердил, что впервые слышит об этой информации. В распространяемой информации нет никакой официальной составляющей", - сообщили источники из окружения Томасова порталу Aladop.kz.

В сезоне-2025 38-летний Томасов провёл 29 матчей за "Астану" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал десять ассистов. Он играет за столичный клуб с лета 2017 года.

Ранее идею о натурализации Томасова поставили под сомнение.

