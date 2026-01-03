Холанд обрадовал топового бойца UFC (видео)

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сделал подарок топовому бойцу UFC Арману Царукяну. Видео с распаковкой армянский файтер выложил в своём Telegram-канале, сообщают Vesti.kz.

Арман открыл фирменную коробку "Манчестер Сити", внутри которой была упакована подписанная футболка Холанда. Боец подписал пост так: "Спасибо, Холанд!".

Отметим, что в этом сезоне 25-летний Холанд забил 25 голов в 23 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Что касается 29-летнего Царукяна, то он является первым номером в рейтинге претендентов лёгкого веса UFC, а также замыкает топ-15 лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Интересы Царукяна представляет менеджер-казахстанец Саят Абдрахманов.

