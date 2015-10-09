Садриддин Ахмедов сделал заявление о возвращении на ринг

Казахстанский боксёр Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) сделал заявление о своём следующем поединке. Он пройдёт в США, сообщают Vesti.kz.

"Увидимся в феврале", - написал Ахмедов в своём Instagram, добавив флаг США.

В ноябре у 27-летнего боксёра из Туркестанской области сорвался бой с(16-2, 16 КО).

Свой последний поединок казахстанский нокаутёр провёл в апреле 2025 года, когда завершил вничью противостояние с мексиканцем Элиасом Эспадасом (23-7-1, 16 КО).

