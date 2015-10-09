Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 13:25
 

Садриддин Ахмедов сделал заявление о возвращении на ринг

  Комментарии

Садриддин Ахмедов сделал заявление о возвращении на ринг Садриддин Ахмедов. Фото: IG/sadriddin_____soq©

Казахстанский боксёр Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) сделал заявление о своём следующем поединке. Он пройдёт в США, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский боксёр Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) сделал заявление о своём следующем поединке. Он пройдёт в США, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Увидимся в феврале", - написал Ахмедов в своём Instagram, добавив флаг США.


В ноябре у 27-летнего боксёра из Туркестанской области сорвался бой с Эдгардо Веласкесом (16-2, 16 КО).

Свой последний поединок казахстанский нокаутёр провёл в апреле 2025 года, когда завершил вничью противостояние с мексиканцем Элиасом Эспадасом (23-7-1, 16 КО).

