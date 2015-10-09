Зарубежная лига выделила казахстанского бойца: он претендует на статус лучшего

Российский ММА-промоушен Fight Nights запустил голосование для определения лучшего бойца года. В список из шести спортсменов попал казахстанец Фаниль Рафиков (25-6), передаёт корреспондент Vesti.kz.

В голосовании, помимо Рафикова, представлены россияне Ахмед Алиев (22-10-0-1), Александр Сарнавский (44-9), Бабули Цолоев (8-0), Илья Фомочкин (3-0) и Андрей Гончаров (17-4-0-1). Проголосовать можно в официальном Telegram-канале организации:

Отметим, что 32-летний Рафиков в 2025 году провёл три поединка в лиге Fight Nights: по правилам бокса победил присутствующего в голосовании Алиева и Марифа Пираева, а по ММА прошёл американца Рэя Купера.

Также в голосовании присутствует следующий соперник Фаниля - Гончаров. С ним он встретится в полуфинале Гран-при легковесов в апреле этого года.

