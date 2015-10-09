Стало известно, когда решится судьба Алимханулы после допинг-скандала

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО), обладатель двух титулов в среднем весе, продолжает удерживать чемпионский статус. Однако его дальнейшая карьера зависит от результатов расследования положительной допинг-пробы, передают Vesti.kz.

Вскрытие B-пробы назначено на 8 января

Как пишет BoxingScene, Алимханулы и его команда будут присутствовать при вскрытии B-пробы, связанной с положительным результатом теста, взятого 15 ноября в ходе проверки по контракту с VADA (Всемирное антидопинговое агентство). После получения результатов B-пробы будут определены дальнейшие шаги.

Снятие с объединительного боя

Алимханулы был снят с объединительного поединка с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой, который должен был состояться 6 декабря в Сан-Антонио. В его пробе было обнаружено запрещённое вещество мельдоний.

В итоге Лара провёл бой против венесуэльца Йохана Гонсалеса и одержал убедительную победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

С момента последней защиты титула 5 апреля в Астане Алимханулы не выходил на ринг и остаётся под бессрочной дисквалификацией до завершения расследования.

Заявление Алимханулы

Боксер заявил о своей невиновности и выразил удивление по поводу обнаружения запрещённого вещества:

"Я всегда поддерживал чистый спорт. Был удивлён, когда узнал результаты теста. Первый тест VADA показал, что всё в порядке. Я не менял приём витаминов и не понимаю, как это могло произойти", — отметил Алимханулы в социальных сетях.

Право на повторное тестирование

Алимханулы запросил тестирование B-пробы, как это предусмотрено для всех спортсменов с положительным результатом теста. Хотя результаты редко бывают иными, были случаи оправдания боксёров при доказанном загрязнении или нарушении процедуры хранения проб.

Под угрозой титулы IBF и WBO

В зависимости от исхода расследования Алимханулы может лишиться титулов IBF и WBO, а также получить дисквалификацию.

Карьера Алимханулы

Алимханулы впервые завоевал временный титул WBO в среднем весе в мае 2022 года, позже был повышен до полноценного чемпиона и успешно защитил титул пять раз. Трижды на кону стоял пояс IBF, который он впервые завоевал в октябре 2023 года, нокаутировав представителя Германии Винченцо Гуальтьери.

