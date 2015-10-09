Чемпион мира с рекордом 31-0 сделал признание о Головкине

Американский боксёр Давид Бенавидес (31-0, 25 КО), действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе, поделился впечатлениями о влиянии казахстанца Геннадия Головкина на свою карьеру, передают Vesti.kz.

В своё время Бенавидес был одним из спарринг-партнёров Головкина, что стало важным этапом его профессионального развития.

"Я многому обязан Головкину"

Бенавидес подробно рассказал о том, как тренировки с Головкиным помогли ему стать сильнее:

"У меня было всего 15 любительских боёв — вся моя любительская карьера прошла в спаррингах с чемпионами мира. Я отдаю Геннадию Головкину всю заслуженную похвалу, потому что он сделал меня тем боксёром, которым я являюсь сегодня. Когда я спарринговал с ним, это были настоящие бои. Он заставлял меня выходить на новые уровни, поэтому мне приходилось искать разные способы уходить от ударов, потому что он бил со всей силы. Он заставлял меня учиться больше и развивал мой боксёрский интеллект просто своим присутствием в ринге. Снимаю шляпу перед Головкиным. Он великий человек и великий чемпион, как в ринге, так и вне его. Я многому у него научился и многим ему обязан. Я тот боксёр, которым являюсь сегодня, благодаря этим спаррингам", — цитирует Бенавидеса The Ring.

Карьера Бенавидеса после спаррингов с Головкиным

После работы с Головкиным Бенавидес вырос в одного из лучших боксёров мира. С момента начала профессиональной карьеры в 2013 году он стабильно выступает на высшем уровне.

В рейтинге The Ring Бенавидес занимает восьмое место среди лучших боксёров мира независимо от весовой категории.

Бенавидес — двухкратный чемпион мира в суперсреднем весе и действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!