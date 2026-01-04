Тренер Рахмонова назвал главную цель на 2026-й год

Главный тренер DAR Pro Team Эдуард Базров, работающий с казахстанскими бойцами UFC Шавкатом Рахмоновым и Асу Алмабаевым, назвал ключевое спортивное событие для Казахстана в 2026 году, передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

По словам Базрова, центральным событием будущего года станут Летние Азиатские игры, которые соберут сильнейших атлетов континента практически во всех летних дисциплинах.

"2026 год будет годом Азиатских игр. Там представлены почти все летние виды спорта, и, конечно, мы ждём сильных выступлений в единоборствах. Вольная борьба, дзюдо, тяжёлая атлетика, бокс — именно в этих дисциплинах мы рассчитываем на наибольшее количество медалей", — отметил Базров.

Отдельно наставник обозначил и личную, по-настоящему историческую цель.

"Если говорить о моих ожиданиях, то очень хочется, чтобы в 2026 году мы впервые привезли чемпионский пояс UFC в Казахстан. У нас есть два бойца, которые способны воплотить эту мечту — Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев", — подчеркнул тренер.

ХХ летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японской Нагое и других городах префектуры Айти.

Ситуация в UFC

В 2025 году под руководством Базрова Асу Алмабаев провёл три поединка в UFC. В марте казахстанец возглавил турнир UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе, где уступил техническим нокаутом португальцу Манелю Капе после серии тычков в глаза. После этого Алмабаев одержал две победы — над перуанцем Хосу Очоа и американцем Алексом Пересом. В рейтинге наилегчайшего веса UFC он занимает седьмое место, а действующим чемпионом дивизиона является Джошуа Ван (США).

Другой представитель DAR Pro Team — Шавкат Рахмонов — из-за травмы не выходил в октагон в 2025 году. Тем не менее он сохраняет вторую строчку рейтинга полусреднего веса UFC, где чемпионский титул принадлежит россиянину Исламу Махачеву.

В команде Рахмонова уверены: 2026 год может стать переломным и принести Казахстану первый в истории пояс UFC.

