В США одобрили бой Махачева против казахстанца с 19-0 в UFC

Американский журналист ESPN Джефф Вагенхайм высказался о главных претендентах на титул полусреднего дивизиона UFC, который на данный момент владеет россиянин Ислам Махачев (28-1), передают Vesti.kz.

В своём прогнозе на 2026 год, эксперт назвал двух файтеров, которые могут составить достойную конкуренцию обладателю пояса в весе до 77 килограммов. Это казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) и эквадорец Майкл Моралес (19-0).

"Если травма колена, из-за которой Шавкат Рахмонов выбыл более чем на год, полностью залечена, он может стать для Махачева боем, который нельзя пропустить. Рахмонов идёт с рекордом 19-0 и является опасным финишером. Кроме того, у чемпиона есть ещё один потенциальный соперник с идеальным рекордом 19-0 — молодой проспект, ставший претендентом, Майкл Моралес. Потратит ли Махачев этот год на то, чтобы нанести первые поражения двум бойцам с безупречной статистикой?" — пишет Вагенхайм.

Последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда казахстанский боец одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Однако тот бой не обошёлся без последствий: полученная травма вывела Рахмонова из строя на весь 2025 год и лишила его шанса побороться за чемпионский титул.

Несмотря на длительное отсутствие, Шавкат по-прежнему остаётся среди главных претендентов — он занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, уступая лишь бывшему чемпиону из Австралии Джеку Делле Маддалене (18-3).

