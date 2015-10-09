В Казахстане сделали заявление по допинговому делу Жанибека Алимханулы

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов прокомментировал ситуацию вокруг казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы, провалившего допинг-тестирование, сообщают Vesti.kz.

По его словам, сейчас команда спортсмена ждёт вскрытия пробы В.

"Да, к сожалению, перед важным боем такой случай произошёл. Но будет вскрытие второй пробы — это будет 8 января. Команда Жанибека и мы ждем вскрытия второй пробы. Информацию дадим после", — сказал Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях в случае подтверждения допинга, министр отметил, что решение будет принимать Антидопинговое агентство (VADA) и Всемирная боксёрская организация.

"Заберут титулы". Менеджер Алимханулы выступил с заявлением по допинговому делу

Ранее сообщалось, что Алимханулы могут лишить титулов (казахстанец владеет поясами чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе) и дисквалифицировать.

Напомним, начале декабря стало известно, что допинг-проба Алимханулы (17-0, 12 КО) дала положительный результат на мельдоний. В итоге у казахстанца сорвался намеченный на 7 декабря объединительный бой с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой, а WBO начала внутреннее расследование инцидента.

WBO приняла решение по Алимханулы после допинг-скандала

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!