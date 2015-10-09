Еркебулану Токтару нашли нового соперника: он дрался с Тайсоном и Джошуа

Казахстанский ММА-промоушен Octagon с юмором отреагировал на тренды медиа-бокса, в шутку намекнув на потенциальный поединок между Еркебуланом Токтаром и американским блогером Джейком Полом, передают Vesti.kz.

Намёк на громкий бой

В соцсетях промоушена появился видеоколлаж с Токтаром и Полом, сопровожденный подписью:

"Джейк Пол против Еркебулана Токтара".

Следом промоушен иронично обратился к американцу, отметив его аккаунт:

"Стратегическая встреча за чашкой кофе?" — прозрачный намёк на возможные переговоры.

Медиа-путь обоих бойцов

Примечательно, что оба спортсмена пришли в единоборства из медиа. Джейк Пол — один из самых узнаваемых блогеров мира, который за последние годы превратил свои бои в крупные шоу. В его послужном списке — громкие поединки с легендарным Майком Тайсоном, а также недавний бой против экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, состоявшийся 20 декабря в Майами, где Пол был нокаутирован в шестом раунде.

Еркебулан Токтар — казахстанский актёр и медиа-персона, который успешно переквалифицировался в бойца. Он уже не раз доказывал состоятельность в ринге и октагоне, сочетая популярность с реальными результатами.

Актуальная форма Токтара

Последний на сегодняшний день бой Токтара прошёл 27 декабря в Ташкенте (Узбекистан) на вечере бокса в "Хумо-Арене". Поединок по правилам бокса против узбекистанца Тимура Никулина завершился стремительно: казахстанец одержал победу техническим нокаутом на 72-й секунде первого раунда.

