Опубликованы судейские записки боя Джейк Пол - Энтони Джошуа

Атлетическая комиссия Флориды обнародовала судейские записки поединка между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером-боксёром Джейком Полом, сообщают Vesti.kz.

На момент остановки боя Джошуа вёл на судейских картах со счётом 60 на 50 (в двух последних раундах Пол по раза побывал в нокдауне).

При этом сам Пол в послематчевом интервью заявил, что взял стартовые раунды. Однако судьи увидели другую картину боя.

Сам поединок закончился в шестом раунде, когда Джошуа отправил Пола в нокаут. После боя стало известно, что Джейк получил перелом челюсти.

Напомним, Энтони Джошуа — бывший объединённый чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, владевший титулами в разные периоды с 2016 по 2021 год.

Накануне стало известно, что Джошуа попал в ДТП: есть погибшие. Подробности - тут.

