Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 15:50
 

Пол показал перелом челюсти после нокаута и бросил вызов Канело

  Комментарии

Поделиться
Пол показал перелом челюсти после нокаута и бросил вызов Канело ©Кадр из видео

В главном бою вечера бокса, который прошёл в Майами, бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутировал американского блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

В главном бою вечера бокса, который прошёл в Майами, бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутировал американского блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО), передают Vesti.kz.

Поединок завершился в шестом раунде. После боя Пол опубликовал в соцсетях фото со сломанной челюстью и неожиданно бросил вызов мексиканской звезде бокса Саулю Канело Альваресу.

"Двойной перелом челюсти. Дайте мне через 10 дней Канело", — подписал Пол публикацию.

Для Джошуа это 29-я победа и 26-я досрочная при четырёх поражениях. Пол, в свою очередь, потерпел второе поражение, имея в активе 12 побед.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Вечер бокса 51/2, Алматы (Казахстан), мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Нигметулла
Ничья
Камику
Проголосовало 32 человек

Реклама

Живи спортом!