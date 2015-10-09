Пол показал перелом челюсти после нокаута и бросил вызов Канело

В главном бою вечера бокса, который прошёл в Майами, бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутировал американского блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО), передают Vesti.kz.

Поединок завершился в шестом раунде. После боя Пол опубликовал в соцсетях фото со сломанной челюстью и неожиданно бросил вызов мексиканской звезде бокса Саулю Канело Альваресу.

"Двойной перелом челюсти. Дайте мне через 10 дней Канело", — подписал Пол публикацию.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Для Джошуа это 29-я победа и 26-я досрочная при четырёх поражениях. Пол, в свою очередь, потерпел второе поражение, имея в активе 12 побед.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!