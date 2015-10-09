Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 12:25
 

Джошуа сломал челюсть Полу в боксерском поединке

Известный блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал последствия поединка с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

После боя Пол заявил, что получил серьёзную травму челюсти.

"Думаю, моя челюсть сломана. Да, определённо она сломана", — приводит слова американца после поединка.

Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоялся в ночь на 20 декабря на арене "Касейя Центр" в Майами (США) и завершился победой британца нокаутом в шестом раунде. До решающего удара Джошуа несколько раз отправлял соперника в нокдаун.


Ранее Джейк Пол провёл поединок с легендарным Майком Тайсоном и одержал победу единогласным решением судей. Энтони Джошуа, в свою очередь, в сентябре 2024 года потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.

