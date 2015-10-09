Нокаут состоялся в поединке Энтони Джошуа и Джейка Пола

На арене "Касейя Центр" в Майами (США) прошёл боксёрский турнир, главным событием которого стал поединок между блогером-боксёром Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа, передают Vesti.kz.

Победу в бою одержал 36-летний британец. Энтони Джошуа уверенно контролировал ход поединка и в шестом раунде нокаутировал соперника. После очередного нокдауна рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, профессиональный рекорд Джошуа теперь составляет 29 побед и 4 поражения. В активе 28-летнего Джейка Пола — 12 побед и 2 поражения в профессиональном боксе.

