Стало известно о состоянии Джошуа после смертельного ДТП

Правительство нигерийского штата Огун поделилось подробностями о состоянии бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа, попавшего в смертельное ДТП, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, боксёр находится в создании и на связи с семьёй.

"Энтони Джошуа и другой пассажир были немедленно эвакуированы в специализированное медицинское учреждение в Лагосе. После всестороннего клинического обследования врачи подтвердили, что состояние обоих пациентов стабильное и не требует экстренного медицинского вмешательства. Будет сформирована специальная медицинская бригада, которая будет продолжать внимательно наблюдать за пострадавшими", — гласит заявление, которое цитирует BBC.

Авария произошла 29 декабря на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате ДТП погибло два человека — тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

Инцидент произошёл вскоре после громкого поединка Джошуа с американским блогером Джейком Полом (12-2, 7 КО), который состоялся 20 декабря. В том бою британец одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Напомним, Энтони Джошуа — бывший объединённый чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, владевший титулами в разные периоды с 2016 по 2021 год.

Казахстанскому боксеру запретили драться. Он отправил Энтони Джошуа в нокдаун

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!