Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП: известны детали

Звёздный британский боксёр Энтони Джошуа оказался участником серьёзной автомобильной аварии в Нигерии, передают Vesti.kz.

Как сообщает Daily Express со ссылкой на местные источники, ДТП произошло на автотрассе Лагос — Ибадан и привело к гибели двух человек.

По информации СМИ, внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, столкнулся с грузовиком, стоявшим на проезжей части. Джошуа ехал на заднем сиденье автомобиля и, по предварительным данным, отделался лишь незначительными травмами.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия: на видео видно, как боксёр в состоянии дезориентации и с явными признаками боли выбирается из сильно повреждённой машины при помощи очевидцев.

Инцидент произошёл вскоре после громкого поединка Джошуа с американским блогером Джейком Полом (12-2, 7 КО), который состоялся 20 декабря. В том бою британец одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Напомним, Энтони Джошуа — бывший объединённый чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, владевший титулами в разные периоды с 2016 по 2021 год.

Казахстанца, отправившего Джошуа в нокдаун, назвали лучшим тяжеловесом мира

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!