Чемпион мира из России сделал признание о бое с казахом на ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Илья Попов, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ), прокомментировал поединок против казахстанца Ертугана Зейнуллинова, сообщают Vesti.kz.

Чемпион мира признался, что соперник из Казахстана забрал первый раунд, однако затем ему удалось переломить ход боя.

– В четвертьфинале вашим соперником был Габриэль Ортис Ривера из Пуэрто-Рико, боксеры из этой страны считаются очень неудобными противниками. Трудно с ним пришлось?

– Пуэрториканец боксировал в жёсткой манере, близкой к профессиональной, но у меня проблем с ним не было. Более тяжёлым получился полуфинал с Ертуганом Зейнулиновым из Казахстана. Был очень упорный бой, всё могли решить один-два удара. Он сильно провёл первый раунд, мне пришлось переламывать ход поединка. Я забрал второй раунд и третий и вышел в финал.

– Что было самым сложным в финале против Омара Ливаза из Киргизии?

– Было непросто. К этому моменту накопилась усталость, надо было ее преодолеть. Заставить себя проявить свои лучшие качества. Я был счастлив победе, титул чемпиона мира – это навсегда, - ссказал Попов в интервью Spbdnevnik.ru.

Напомним, сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).

