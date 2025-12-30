Стала известна дата возвращения Нурмагомедова в октагон UFC: соперник с 14-2

Российский боец легчайшего веса UFC Саид Нурмагомедов (18-5) узнал имя следующего соперника в лучшей лиге мира, передают Vesti.kz.

Бой в разработке на UFC Vegas 113

По данным "Вестника ММА", поединок между Нурмагомедовым Джавидом Башаратом (14-2) планируется на турнир UFC Vegas 113, который должен пройти 8 февраля. Отмечается, что бой пока не утверждён окончательно — остаются вопросы, связанные с визой.

Серии поражений у обоих бойцов

Последний поединок Саид Нурмагомедов провёл 26 июля, уступив американцу Брайсу Митчеллу (18-4) единогласным решением судей. В настоящее время российский боец идёт на серии из двух поражений подряд.

Аналогичная ситуация и у его потенциального соперника. Джавид Башарат, английский боец афганского происхождения, в феврале текущего года проиграл американцу Рики Симону (22-7) и также имеет серию из двух поражений.

Кто такой Саид Нурмагомедов

Саид Нурмагомедов — российский боец ММА, выступающий в легчайшей весовой категории. На профессиональном уровне он дерётся с 2009 года и известен по выступлениям в UFC, ACB и WFCA. Нурмагомедов — бывший чемпион WFCA в легчайшем весе и чемпион мира по ММА 2013 года.

Президент UFC решил лишить Махачева чемпионского пояса в весе Рахмонова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!