Названо имя следующего соперника Бивола: бой за титул IBF

Стало известно кто является фаворитом на следующий бой с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе, россиянином Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

Как сообщил журналист The Ring Майк Коппинджер со ссылкой на менеджера боксёра Вадима Корнилова, это немецкий боксёр Михаэль Айферт (13-1, 5 KO). Именно он рассматривается как оптимальный вариант для первого поединка Бивола после возвращения на ринг.

Главный тренер чемпиона Геннадий Машьянов уточнил, что врачи отвели шесть месяцев на восстановление после операции, которую Бивол перенёс в августе 2025 года. По словам Коппинджера, реабилитация направлена на укрепление мышц поясничного отдела.

Ожидается, что Бивол вернётся в ринг в марте–апреле 2026 года, чтобы провести обязательную защиту титула IBF. Более статусные поединки — против Артура Бетербиева или Дэвида Бенавидеса — планируются на вторую половину года.

Напомним, 34-летний уроженец Кыргызстана в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, победив Артура Бетербиева решением судей. Позднее Бивол отказался от пояса WBC, утратил статус "абсолюта", но сохранил титулы WBA, IBO и IBF.

