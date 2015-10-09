Кроуфорд объяснил, кто выиграет в трилогии Бивол - Бетербиев

Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд прокомментировал ожидаемую трилогию между двумя россиянами — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, передают Vesti.kz.

В их противостоянии счёт 1:1

"Оба боя были хорошие. Третий бой будет ещё лучше, потому что оба бойца хотят выйти победителем. Эта победа друг над другом", — заявил Кроуфорд в интервью Нурлану Сабурову.

— Какой прогноз на третий бой.

"Я не знаю, это будет хорошая битва. Оба — отличные бойцы, оба очень умные. Оба хороши, отлично справляются со своей работой. Победит сильнейший. Кто лучше подготовится — тот и победит".

Первый их бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе состоялся 12 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева судейским решением. Во втором поединке, прошедшем 22 февраля 2025 года, успех по очкам уже праздновал Бивол. Дата третьей встречи ещё не определена.

