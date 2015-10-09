Титулы, громкие победы и история: топ-5 казахстанских бойцов ММА в 2025 году

Корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов составил список топ-5 казахстанских бойцов ММА в 2025 году. Учитывались достижения спортсменов, их послужной список и статусность лиг, в которых они выступали.

Понятно, что сюда не могли войти файтеры, которые не бились в уходящем году. В числе таких и Шавкат Рахмонов (19-0), который вычеркнул 2025-й из своей карьеры.

5. Багдат Жубаныш (2-0 в 2025 году)

Единственный представитель казахстанских лиг в этом топе. На счету файтера из Актобе два победных боя за календарный год в организациях NAIZA и RSFC. Во многом Жубаныш был включён сюда за свою яркую победу техническим нокаутом в реванше над Казбеком Сагыном, которая случилась в конце мая.

Спустя два года Багдат закрыл очень спорное и своё единственное поражение в профессиональной карьере. А в октябре он выступил на ивенте другой лиги против опытного соперника из Индонезии, которого удосрочил уже в первом раунде.

В очередной раз Жубаныш продемонстрировал, что является одним из сильнейших бойцов мира в минимальной весовой категории.

4. Диас Еренгаипов (2-0 в 2025 году)

Боец из Экибастуза продолжает расти в одной из ведущих лиг азиатского континента - BRAVE CF. В декабре прошлого года он дебютировал в организации с победы, а в этом году добавил ещё два успешных поединка.

Единственное, что Еренгаипову пока не хватает финишей. Зато он прошёл соперников с хорошими послужными списками, а один из них в прошлом выступал в UFC.

Диасу, выступающему в наилегчайшем весе, только 30 лет, и у него ещё есть достаточно времени, чтобы пошуметь на высоком уровне.

3. Асу Алмабаев (2-1 в 2025 году)

Возможно, это был не лучший год Асу в его карьере. Всё-таки первый поединок в 2025-м завершился для него плачевно - поражением техническим нокаутом от Манела Капе. Тогда многие стали списывать Алмабаева со счетов и утверждать, что он не боец чемпионского калибра.

Но Асу достойно вернулся после тяжёлого поражения, добыв две победы кряду в июле и ноябре. В последнем бою он удосрочил удушающим приёмом экс-претендента на пояс UFC Алекса Переса. 2025-й Алмабаев заканчивает на рекордном для себя седьмом месте в рейтинге наилегчайшего дивизиона лиги.

Также в конце года Асу, которому в январе исполнится 32 года, получил самый громкий бой в карьере - против экс-чемпиона UFC мексиканца Брэндона Морено. Их противостояние запланировано на 1 марта 2026 года.

2. Алиби Идрис (2-1 в 2025 году*)

Тут сразу отметим, что в статистику мы включили выступления в рамках шоу The Ultimate Fighter (TUF). Алиби стал первым казахстанцем в истории, который полетел за "золотым билетом" в UFC путём участия на шоу TUF, и он показал себя достойно.

Убрал с пути двух жёстких соперников из Узбекистана и Венесуэлы, после чего пробился в финал, который по традиции проходил в рамках турнира UFC. Победить опытного Джозефа Моралеса не получилось, там Алиби потерпел первое поражение в карьере (фактически это единственный профессиональный бой в 2025 году, который включён в официальную статистику).

Но боссы UFC отметили Идриса и дали ему контракт даже несмотря на поражение в финале TUF. Уже в феврале 31-летний актюбинец проведёт первый бой по новому договору и второй поединок под эгидой UFC - против Оди Осборна.

1. Жалгас Жумагулов (2-0 в 2025 году)

После 35 лет Жумагулов вышел на новый уровень, об этом говорит он сам. Сейчас спортсмену 37, а результаты это даже подтверждают. В июне этого года Жалгас стал чемпионом европейской лиги OKTAGON, победив единогласным решением тогдашнего обладателя титула из Грузии.

А в конце года легенда актюбинского ММА вышел на первую защиту титула в Праге (Чехия), где бился с местной звездой, экс-бойцом UFC Давидом Дворжаком. Его Жумагулов вовсе разгромил - уже после третьего раунда доктор остановил бой, настолько сильно Дворжак был избит казахстанским чемпионом.

Несомненно, Жумагулов более чем заслуживает статуса лучшего бойца Казахстана в 2025 году. Стать чемпионом крепкой зарубежной лиги и провести защиту против статусного соперника на его же земле - всё это дорогого стоит!

