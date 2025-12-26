Это нельзя пропустить: 5 громких боёв казахстанцев в ММА в начале 2026 года

2025 год в казахстанском ММА ещё не закончился, ведь в ближайшие дни пройдут титульный бой Жалгаса Жумагулова (18-9) в чешском OKTAGON, а также претендентский поединок Каршыги Даутбека (18-3) в японском RIZIN. Но это не мешает уже сейчас составлять список самых ожидаемых поединков на первые месяцы 2026 года. Корреспондент Vesti.kz выделил пять противостояний.

Мы включили сюда три анонсированных боя из UFC, а также громкие бои в американском промоушене PFL и российской организации Fight Nights. Будет действительно весело!

PFL, 7 февраля, Дубай (ОАЭ). Саламат Исбулаев (9-0) - Хесус Пинедо (25-7-1)

Небитый казах получил сложнейший бой в карьере: его соперник миллионер из мирового топ-15

UFC Fight Night, 22 февраля, Хьюстон (Техас, США). Алиби Идрис (10-1) - Оди Осборн (13-9-0-1)

Главный бой вечера UFC Fight Night, 1 марта, Мехико (Мексика). Асу Алмабаев (23-3) - Брэндон Морено (23-9-2)

UFC 326, 8 марта, Лас-Вегас (Невада, США). Дияр Нургожай (10-2) - Рафаэл Тобиас (14-1)

Полуфинал Гран-при Fight Nights, апрель, Ростов-на-Дону (Россия). Фаниль Рафиков (25-6) - Андрей Гончаров (17-4-1)

Перепалка с российским нокаутёром: "Казахстанский Макгрегор" сделал заявление с извинением

Отметим, что 28 декабря в Праге (Чехия) состоится турнир OKTAGON, где казахстанец Жумагулов будет защищать пояс чемпиона наилегчайшего веса против другого экс-бойца UFC - чеха Давида Дворжака (22-6).

А 31 декабря в Сайтаме (Япония) казахстанский нокаутёр Даутбек подерётся с титулованным кикбоксёром, а ныне бойцом ММА, Ютой Кубой (5-2).

Нокаутёр из Казахстана получит бой за пояс? Менеджер бойца сделал заявление

Фото: Fight Nights©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!