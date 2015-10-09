Небитый казах получил сложнейший бой в карьере: его соперник миллионер из мирового топ-15

Непобеждённый казахстанский боец Саламат Исбулаев (9-0) узнал дату дебюта в одной из ведущих лиг мира PFL. Уже в феврале его ждёт самый большой поединок в карьере. Корреспондент Vesti.kz делится своими мыслями по этому бою.

7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится ивент PFL, в рамках которого 29-летний Исбулаев встретится с перуанцем Хесусом Пинедо (25-7-1). И это, без всяких преувеличений, будет самым большим поединком в карьере казахстанца.

Казахстанский боец получил бой с экс-чемпионом для дебюта в новой лиге

Соперник выигрывал миллион и был в топ-10 бойцов мира

Исбулаев и Пинедо одногодки, но в их опыте в профессиональном ММА настоящая пропасть. Да, у Саламата солидная база в любителях, но на профи-уровне он дебютировал только в 2023 году, одержав девять досрочных побед в девяти боях.

Однако есть определённые вопросы по уровню оппозиции Саламата. Почти каждый второй оппонент был либо начинающим бойцом, либо вовсе дебютантом, либо с отрицательным соотношением побед и поражений. Бойцы с самыми хорошими рекордами, которых Исбулаев побеждал, были 41-летним ветераном и 18-летним проспектом.

Больших звёзд, даже на местном уровне, в оппозиции у Исбулаева не было. Но это не значит, что топ-уровень он не потянет, ведь это ещё нужно проверить. Не исключено, что он пройдёт не только тех, на бумаге скромнее, но и тех, у кого есть большие достижения.

Если Исбулаев начал выступать в профи в позднем возрасте, то Пинедо, напротив, дебютировал уже в 17 лет! С 2013 года он бьётся на высоком уровне. Прорывным для перуанца стал 2018 год, когда он стал чемпионом двух небольших организаций, а затем вышел на замену на коротком уведомлении в

В ноябре того года он единогласным решением судей победил американца Девина Пауэлла, а в марте 2019-го таким же образом проиграл канадцу Джону Макдесси. А уже в апреле UFC неожиданно расторгли контракт с Пинедо, хотя он провёл в лиге всего два боя, выиграв один из них.

Позже источники связывали это увольнение с тем, что Хесус прекратил сотрудничество с известным менеджером, который и привёл его в UFC.

Следующие годы боец провёл без крупных боёв, но в 2023 году подписался в Гран-при PFL за миллион долларов. Однако в первом же бою он раздельным решением проиграл бразильцу. Но победа нокаутом в первом раунде следующего боя позволила Пинедо пробиться в плей-офф.

В полуфинале он техническим нокаутом убрал с пути Буббу Дженкинса, а в финале вышел на реванш со своим обидчиком Брагой, которого в этот раз победил техническим нокаутом за 76 секунд! Так Хесус стал победителем Гран-при и получил чек на миллион долларов.

В 2024 году он должен был биться за пояс чемпиона Bellator с тогдашним чемпионом Патрисио Питбуллем, но в итоге слетел с боя из-за травмы спины. В январе 2025-го Пинедо замыкал топ-8 сильнейших полулегковесов мира по версии FightMatrix, а сейчас он находится на 14-й позиции в мире.

Пинедо возвращается после первого поражения сабмишеном

В этом году он тоже бился за победу на Гран-при PFL, но в финале проиграл непобеждённому россиянину Мовлиду Хайбулаеву (24-0-1-1) сабмишеном в пятом раунде. Это было первое поражение Хесуса приёмом в карьере.

Конечно, возвращаться после поражений нелегко, но Пинедо уже проходил через такое, всё-таки у него семь неудач в карьере. На старте своего пути у него даже была серия из трёх поединков без побед, которая включала в себя два поражения и ничью.

Исбулаев никогда не проигрывал в профи, но у него и близко не было той оппозиции, с которой сталкивался Хесус. Поэтому опыт тоже будет иметь немаловажное значение. Но будет ли перуанец работать в столь же зрелищной манере против небитого и перспективного казахстанца - вопрос открытый.

К слову, Пинедо с 2019 года выигрывает только нокаутом. Девять его победных поединков завершались либо чистыми нокаутами, либо техническим нокаутом. Но Исбулаев никогда в карьере не проигрывал, и столкновение таких факторов делает это противостояние ещё более интересным.

Отметим, что турнир возглавит титульное противостояние PFL в лёгком весе между российским чемпионом(20-0-0-1) и претендентом из Англии(20-5-1). В соглавном событии пояс чемпиона в полусреднем дивизионе оспорят непобеждённые россияне из Дагестана(13-0) и(18-0-1).

Добавим, что ранее Исбулаев являлся чемпионом лёгкого веса в казахстанской организации Alash Pride FC. В этом году уроженец Оренбургской области (Россия) официально стал гражданином Республики Казахстан. Кстати, после подписания контракта с PFL мы включали Пинедо в число самых опасных соперников для Саламата:

Казах с 9-0 попал в одну из лучших лиг мира: там его ждут друг Хабиба и непобеждённые дагестанцы

