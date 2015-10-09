Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
MMA
Сегодня 11:02
 

Казахстанский боец получил бой с экс-чемпионом для дебюта в новой лиге

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский боец получил бой с экс-чемпионом для дебюта в новой лиге ©Alash Pride

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Саламат Исбулаев (9-0) узнал имя соперника для первого боя в одном из ведущих ММА-лиг мира - Professional Fighters League (PFL), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Саламат Исбулаев (9-0) узнал имя соперника для первого боя в одном из ведущих ММА-лиг мира - Professional Fighters League (PFL), сообщают Vesti.kz.

Исбулаев дебютирует в PFL 7 февраля в Дубае (ОАЭ). Его соперником станет представитель Перу Хесус Пинедо (25-7-1). Последний выигрывал Гран-при PFL в 2023 году и доходил до финала в 2025-м.


29-летний Исбулаев ранее выступал в казахстанском Alash Pride (7 боев) и китайском JCK (2 боя). Все девять боев выиграл досрочно — 5 нокаутов, 4 сабмишна, лишь раз заходил во второй раунд и никогда — в третий.

Свой последний бой казахстанец против Франсиско Масиелы (17-11-1) в мае этого года на турнире Alash Pride 108 и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. 

Что касается Хесуса Пинедо, то он провел поединок в августе на турнире PFL World Tournament 8 и проиграл в пятом раунде Мовлиду Хайбулаеву (24-0-1).

Также 29-летний Пинедо провёл два боя в UFC. В 2018 году в дебюте победил Девина Пауэлла, а в 2019-м - проиграл Джону Макдесси.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2025/26   •   Нидерланды, Алкмаар   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
А3 Алкмаар
А3 Алкмаар
(Алкмаар)
- : -
Ягеллония
Ягеллония
(Белосток)
Кто победит в основное время?
А3 Алкмаар
Ничья
Ягеллония
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!