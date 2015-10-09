Казахстанский боец получил бой с экс-чемпионом для дебюта в новой лиге

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Саламат Исбулаев (9-0) узнал имя соперника для первого боя в одном из ведущих ММА-лиг мира - Professional Fighters League (PFL), сообщают Vesti.kz.

Исбулаев дебютирует в PFL 7 февраля в Дубае (ОАЭ). Его соперником станет представитель Перу Хесус Пинедо (25-7-1). Последний выигрывал Гран-при PFL в 2023 году и доходил до финала в 2025-м.

29-летний Исбулаев ранее выступал в казахстанском Alash Pride (7 боев) и китайском JCK (2 боя). Все девять боев выиграл досрочно — 5 нокаутов, 4 сабмишна, лишь раз заходил во второй раунд и никогда — в третий.

Свой последний бой казахстанец против Франсиско Масиелы (17-11-1) в мае этого года на турнире Alash Pride 108 и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Что касается Хесуса Пинедо, то он провел поединок в августе на турнире PFL World Tournament 8 и проиграл в пятом раунде Мовлиду Хайбулаеву (24-0-1).

Также 29-летний Пинедо провёл два боя в UFC. В 2018 году в дебюте победил Девина Пауэлла, а в 2019-м - проиграл Джону Макдесси.

