"2026-й - год возвращения короля". Легендарный боксёр возобновит карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) подтвердил намерение вернуться на профессиональный ринг в 2026 году, спустя год после завершения карьеры, передают Vesti.kz.

Заявление о возвращении

37-летний британец сообщил о своём решении через социальные сети, дав понять, что пауза пошла ему на пользу и он вновь готов к большим боям.

"2026-й — год возвращения короля. Я немного отошёл в сторону, но теперь я снова в строю. Мне 37 лет, и я готов снова идти в бой. Нет ничего лучше, нежели бить мужиков по лицу и получать за это деньги", — написал Фьюри.

Очередное возвращение

Стоит отметить, что это уже не первое подобное решение в карьере Фьюри. Ранее он объявлял о завершении выступлений в ноябре 2013 года, июле 2017-го, апреле 2022-го и январе 2025-го, однако каждый раз возвращался в профессиональный бокс.

Карьера и достижения

За время выступлений Тайсон Фьюри провёл 37 поединков на профессиональном ринге, одержав 34 победы, из которых 24 — нокаутом. Один бой завершился вничью, ещё два закончились поражениями — оба от украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

В любителях Фьюри становился победителем юношеского чемпионата ЕС (2007) и чемпионом Великобритании по версии ABA (2008). Среди профессионалов он владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO, а также пояса авторитетного журнала The Ring. Кроме того, Фьюри — чемпион Европы по версии EBU и неоднократный лауреат престижных наград The Ring, включая "Боксёра года" и "Возвращение года".

17-летний казах нокаутировал бойца из России и завоевал титул чемпиона

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!