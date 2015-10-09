"Цыганскому королю" нашли первого соперника после "возвращения" на ринг: нокаутёр из России

Авторитетное издание BoxingScene назвало возможных соперников экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO), который на днях вновь объявил о возвращении на профессиональный ринг, передают Vesti.kz.

Среди потенциальных оппонентов "Цыганского короля" (прозвище Фьюри) оказался и российский боксёр Мурат Гассиев (33-2, 26 KO).

Гассиев — неожиданный, но удобный вариант

Как отмечает источник, Гассиев внезапно оказался в центре внимания после уверенной победы техническим нокаутом в шестом раунде над болгарином Кубратом Пулевым (32-4, 14 KO). Этот успех принёс россиянину титул чемпиона мира WBA Regular в хэвивейте и резко повысил его привлекательность на рынке больших боёв.

"Гассиев, новое имя на "орбите" Фьюри, стал самым простым и удобным вариантом для любого супертяжеловеса — будь то желание обзавестись мировым титулом или просто называть себя чемпионом мира", — заявили эксперты.

Почему бой выгоден Фьюри

Авторы подчёркивают, что при всей ударной мощи Гассиев остаётся достаточно компактным супертяжеловесом (188 см, около 104 кг), что делает его удобным соперником для более габаритных боксёров. Кроме того, победа над 44-летним Пулевым не снимает всех вопросов к уровню оппозиции россиянина, но при этом позволяет легко продать потенциальный бой как титульный.

По мнению специалистов, в условиях "путаницы и невежества" публику несложно убедить, что поединок Фьюри — Гассиев является боем за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Статистика супертяжей на профи-ринге

Мурат Гассиев имеет рекорд 33 победы (26 — нокаутом) при двух поражениях и, как ожидается, не будет испытывать дефицита желающих выйти с ним в ринг в 2026 году.

Тайсон Фьюри за карьеру провёл 37 боёв, одержав 34 победы (24 KO), один поединок завершил вничью и дважды уступил украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО).

"2026-й - год возвращения короля". Легендарный боксёр возобновит карьеру

