Олимпийский чемпион из Казахстана согласился на бой с Еркебуланом Токтаром

Олимпийский чемпион по боксу, казахстанец Данияр Елеусинов (13-0, 8 KO), продолжающий карьеру на профессиональном ринге, допустил возможность проведения поединка с актёром и бойцом поп-MMA Еркебуланом Токтаром, передают Vesti.kz.

Интерес — исключительно финансовый

34-летний казахстанский боксёр подчеркнул, что подобный бой не представляет для него спортивной ценности, однако может быть интересен с коммерческой точки зрения и с точки зрения медийности.

— Вам интересно было бы с каким-то блогером провести поединок, как это часто делают в Америке?

— "Чисто в плане заработка - да. Спортивного интереса здесь нет", — ответил Елеусинов в интервью YouTube-каналу SauBall.

Готов принять предложение Токтара?

Елеусинов также прямо ответил на вопрос о потенциальном поединке с популярным казахстанским бойцом поп-MMA.

— Если бы вам Еркебулан Токтар предложил бы поединок, вы бы согласились?

"Да, в плане заработка. Понятное дело, что он не сможет выиграть", — заявил Данияр.

Последние бои казахстанцев

Еркебулан Токтар свой последний поединок провёл 27 декабря в Ташкенте на вечере бокса в столице Узбекистана. В бою по правилам бокса против местного спортсмена Тимура Никулина он одержал победу техническим нокаутом уже на 72-й секунде первого раунда.

Сам Елеусинов в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года в Вашингтоне (США). Его соперником был филиппинец Джеймс Бэкон (26-6, 17 КО), которого казахстанец остановил техническим нокаутом во втором раунде.

