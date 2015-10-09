Головкину "присудили" победу нокаутом над чемпионом с 20-0

Бывший тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина - Абель Санчес поделился мнением о том, как бы мог закончиться гипотетический поединок казахстанского боксёра с россиянином Дмитрием Пирогом, владевшим титулом WBO, передают Vesti.kz.

Бой между Головкиным и Пирогом должен был состояться в 2012 году, однако сорвался из-за травмы российского боксёра. В итоге Пирог завершил карьеру в том же году, уйдя непобеждённым (20-0).

Санчес выразил уверенность, что исходом этого поединка стала бы досрочная победа Головкина.

"Я скажу честно и, возможно, предвзято - мы бы его нокаутировали. У нас было 23 нокаута подряд, 20 титульных защит - столько же, сколько было у великого Бернанда Хопкинса. Я считаю, что Геннадий бы его остановил", - сказал Санчес в интервью Boxing News.

При этом наставник GGG признал талант россиянина, но не считает его опасным для Головкина на тот момент.

"Да, Пирог был очень одарённым боксером, но я не думаю, что он представлял такую же угрозу, как, например, Канело. Геннадий умел ломать ритм боя и навязывать свои условия - именно в этом была его сила", - добавил тренер.

Достижения Головкина в профи

На профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

В 2025 году Головкин стал первым казахстанцем, включенным в Международный зал славы бокса (IBHOF).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Канело.

В феврале 2024-го Головкин официально возглавил НОК Казахстана. Также он является президентом новой организации World Boxing.

