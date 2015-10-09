В Казахстане решили повторить бой Мейвезер - Макгрегор: известны участники

Двукратный чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай заявил о готовности провести бой в ММА (смешенные единоборства). Об этом рассказал временный чемпион лиги Naiza в наилегчайшем весе Бекжан Абилкасим, сообщают Vesti.kz.

По его словам, это будет повторением поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

— Мы с Санжаром мечтали: он первое время — два-три года — тренировался со мной в ММА, потом перешёл в бокс и стал чемпионом, а я стал чемпионом в ММА. Тогда он говорил: "Мы с тобой проведём бой, как Мэйвезер и Конор. Я выйду по боксу, а ты — в ММА", - сказал Абилкасим на YouTube-канал SPORT+.

— Этот момент настанет?

— Да, настанет. Дай Аллах, это произойдёт.

Напомним, бой между Мейвезером и Магрегорм состоялся в 2017 году в Лас-Вегасе (США) и прошёл по правилам бокса. Тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американский боксёр.

Санжар Ташкенбай является двукратным чемпионом мира по боксу (Ташкент-2023, Ливерпуль-2025). Также в его активе — золотая медаль чемпионата Азии, который прошёл в Аммане в 2022 году.

В конце ноября Абилкасим в титульном бою за пояс временного чемпиона лиги Naiza FC одержал досрочную победу над таджикистанским файтером Бежаном Ходжалиевым (3–0). Бой в минимальном весе завершился техническим нокаутом в первом раунде.

