17-летний казах нокаутировал бойца из России и завоевал титул чемпиона

Казахстанец Бахтияр Нариманов (3-0, 3 КО) завоевал титул чемпиона Bangla Boxing Stadium на турнире по тайскому боксу в Таиланде, сообщают Vesti.kz.

Накануне 17-летний Нариманов провёл титульный поединок с 22-х летним российским бойцом Муслимом Муртазалиевым (28-2). Поединок завершился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Нариманов одержал третью победу кряду и завоевал титул чемпиона Bangla в весовой категории до 70 килограммов.

"Я понимал, против кого выходил на ринг. Муслим – звезда и чемпион стадиона Bangla Boxing. Во втором раунде я вел по очкам, потом попал ему ударом с разворота в печень и все. Очень рад, что победил нокаутом и стал новым чемпионом Bangla. Будем и дальше упорно трудиться, чтобы поднимать флаг Казахстана за рубежом", – сказал Нариманов в интервью Meta-ratings.kz.

Напомним, в ноябре Нариманов нокаутировал тайского бойца Джонгсананлека (50-15) и стал обладателем пояса International Champion в весе до 66 килограммов.

Бахтияр Нариманов родом из Алматы. Он является двукратным чемпионом Европы, а также победителем множества международных состязаний и чемпионатов Казахстана.

