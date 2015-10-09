Форвард "Астаны" уехал в клуб РПЛ. Но это не потеря для столичного клуба

Нападающий "Астаны" Джеффри Чинеду близок к переходу в российский клуб "Крылья Советов" и со стороны это выглядит очередной кадровой проблемой для вице-чемпионов страны. Однако, по мнению корреспондента Vesti.kz, нигериец не был незаменимой фигурой в клубе и его значение для команды преувеличено.

Любопытно, что нигериец в весенней части сезона не являлся безоговорочным номером один на своей позиции. Неубедительная форма форварда вынуждала тренерский штаб периодически "воспитывать" Чинеду и делать выбор в пользу собственного воспитанника клуба — Рамазана Каримова.

Позднее легионер вернулся в стартовый состав, однако результативность демонстрировал в основном в тех матчах, где у "Астаны" либо коллективно всё складывалось удачно, либо уровень сопротивления был невысок. Показательной выглядит статистика: из 11 забитых мячей в КПЛ-2025 против топ-соперников Чинеду по сути проявил себя лишь в играх с "Тоболом", отличившись в обоих кругах.

Да, в активе форварда есть хет-трик в матче с "Актобе", и на бумаге это выглядит как серьёзный перформанс. Однако в реальности многие помнят, насколько слабо в тот день действовала оборона "красно-белых". Та встреча вызвала резкую критику и даже подозрения среди болельщиков западно-казахстанского клуба.

В целом Чинеду не отличался стабильностью ни на одном из отрезков сезона. У него не было продолжительных результативных серий, а в отдельных матчах он выглядел тенью на поле, будучи слабо вовлечённым в командную игру.

На дистанции форвард не дал того импакта, который был необходим "Астане". И если обратиться к его карьерному пути, подобное развитие событий нельзя назвать неожиданным. К 28 годам у Чинеду ранее был лишь один сезон с двузначным количеством голов в чемпионате — в кампании 2017/18, когда он забил 11 мячей за македонские "Работнички".

Показательными стали и выступления легионера в еврокубках. В двух матчах против "Лозанны" в квалификации Лиги конференций Чинеду фактически растворился на поле и не выглядел реальной угрозой для соперника.

При этом стоит признать: в последние годы "Астане" объективно сложно подписывать легионеров более высокого уровня, и даже Чинеду в своём нынешнем состоянии остаётся важным игроком для команды. Тем не менее селекционная служба столичного клуба традиционно качественно работает на зарубежном рынке, и при наличии достаточных финансовых возможностей "Астана" способна найти форварда, который не просто заменит нынешнего нападающего, но и сможет усилить эту позицию.

