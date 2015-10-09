Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
17-летний казахстанец нокаутировал соперника и завоевал пояс чемпиона во втором бою

Казахстанец Бахтияр Нариманов завоевал титул International Champion на турнире по тайскому боксу в Таиланде, сообщают Vesti.kz.

17-летний Нариманов провёл титульный бой против местного бойца Джонгсананлека (10-2). Бахтияр нокаутировал соперника во втором раунде и завоевал пояс в весовой категории до 66 килограммов.

"Соперник попался опытный. Он провел более 10 боев на профессиональном ринге. Хорошо защищается и держит удары. Во втором раунде я заставил его раскрыться и пробил навстречу локтем. После атаки стало понятно, что он уже не встанет. Меня сейчас переполняют эмоции. Я рад, что победил и поднял флаг Казахстана в Таиланде", – сказал Нариманов в интервью Meta-ratings.kz.

Эта победа стала второй в профессиональной карьере Бахтияра Нариманова. 19 мая в своем дебютном поединке он одержал победу нокаутом в первом раунде над бойцом из Узбекистана.

