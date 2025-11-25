Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 21:18
 

Последний соперник Рахмонова сравнил себя с Макгрегором

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе, ирландец Иан Гэрри (17-1), громко заявил о себе, назвав себя "новой версией" легендарного соотечественника — бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора, сообщают Vesti.kz.

"Я — протеже Макгрегора. Более высокая, быстрая и универсальная версия Конора", — приводит слова Гэрри аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

28-летний Гэрри идёт по карьере уверенным маршем: в его профессиональном активе 17 побед (восемь — досрочно) при единственном поражении. Он дебютировал в ММА в 2019 году и уже успел завоевать титул Cage Warriors в полусреднем весе — той же организации, откуда когда-то стартовал и сам Макгрегор.

Напомним, Гэрри является последним соперником непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0). Они встретились 7 декабря 2024 года на турнире UFC 310. Казахстанец тогда победил судейским решением.

