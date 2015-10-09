Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 11:28
 

Дебютным поражением закончился титульный бой на вечере бокса в Пуэрто-Рико

  Комментарии

Поделиться
Дебютным поражением закончился титульный бой на вечере бокса в Пуэрто-Рико ©Кадр из видео

В Пуэрто-Рико прошёл вечер бокса, в главном событии которого местная чемпионка по версиям WBA и WBO в полулёгком весе Аманда Серрано (48-4-1, 31 КО) одержала победу над американкой Рейной Теллес (13-1-1, 5 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

В Пуэрто-Рико прошёл вечер бокса, в главном событии которого местная чемпионка по версиям WBA и WBO в полулёгком весе Аманда Серрано (48-4-1, 31 КО) одержала победу над американкой Рейной Теллес (13-1-1, 5 КО), передают Vesti.kz.

Бой длился все десять раундов. По итогам судейских записок 37-летняя Серрано выиграла по очкам: дважды 97-93 и 98-92. Многие ожидали нокаута от Аманды, которая пыталась закончить поединок досрочно, но 22-летняя Теллес стойко продержалась до финального гонга.

Для Серрано это 48-я победа при четырёх поражениях и одной ничьей. Для Теллес это первое поражение в карьере при 13 победах и одной ничьей.

Серрано является первой женщиной, ставшей чемпионкой мира в более чем четырёх весовых категориях — она завоевала титулы в семи весах. Кроме того, она стала первым боксёром из Пуэрто-Рико, независимо от пола, ставшим чемпионом мира в более чем четырёх категориях.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!