Дебютным поражением закончился титульный бой на вечере бокса в Пуэрто-Рико

В Пуэрто-Рико прошёл вечер бокса, в главном событии которого местная чемпионка по версиям WBA и WBO в полулёгком весе Аманда Серрано (48-4-1, 31 КО) одержала победу над американкой Рейной Теллес (13-1-1, 5 КО), передают Vesti.kz.
Бой длился все десять раундов. По итогам судейских записок 37-летняя Серрано выиграла по очкам: дважды 97-93 и 98-92. Многие ожидали нокаута от Аманды, которая пыталась закончить поединок досрочно, но 22-летняя Теллес стойко продержалась до финального гонга.
Для Серрано это 48-я победа при четырёх поражениях и одной ничьей. Для Теллес это первое поражение в карьере при 13 победах и одной ничьей.
Серрано является первой женщиной, ставшей чемпионкой мира в более чем четырёх весовых категориях — она завоевала титулы в семи весах. Кроме того, она стала первым боксёром из Пуэрто-Рико, независимо от пола, ставшим чемпионом мира в более чем четырёх категориях.
