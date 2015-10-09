Сенсация произошла в бою с участием экс-чемпионки мира

Сенсацией завершился один из боёв на вечере бокса в Пуэрто-Рико, передают Vesti.kz.
Бывшая чемпионка мира, австралийка Эбани Бриджес (9-3, 4 КО), выступающая в легчайшем весе, неожиданно уступила американке Алексис Араисе Монес (4-2-1, 1 КО).
Бой продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи отдали победу Монес: 78-74 дважды, и 80-72.
Для Монес это всего четвёртая победа при двух поражениях и одной ничьей. Бриджес потерпела третье поражение в карьере при девяти победах.
