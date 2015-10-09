Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 08:55
 

Сенсация произошла в бою с участием экс-чемпионки мира

  Комментарии

Поделиться
Сенсация произошла в бою с участием экс-чемпионки мира ©Кадр из видео

Сенсацией завершился один из боёв на вечере бокса в Пуэрто-Рико, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сенсацией завершился один из боёв на вечере бокса в Пуэрто-Рико, передают Vesti.kz.

Бывшая чемпионка мира, австралийка Эбани Бриджес (9-3, 4 КО), выступающая в легчайшем весе, неожиданно уступила американке Алексис Араисе Монес (4-2-1, 1 КО).

Бой продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи отдали победу Монес: 78-74 дважды, и 80-72.

Для Монес это всего четвёртая победа при двух поражениях и одной ничьей. Бриджес потерпела третье поражение в карьере при девяти победах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Финал, мужчины
6 января 01:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 169 человек

Реклама

Живи спортом!