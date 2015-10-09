Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Вчера 23:15
 

Ахмедов 10-й, а Елеусинов 4-й: назван лучший боксёр Казахстана за 2025 год

  Комментарии

Поделиться
Ахмедов 10-й, а Елеусинов 4-й: назван лучший боксёр Казахстана за 2025 год Данияр Елеусинов. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Авторитетный сайт BoxRec опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксёров-профессионалов по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Авторитетный сайт BoxRec опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксёров-профессионалов по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Лидером списка стал Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО), недавно угодивший в допинг-скандал. Тем не менее он по-прежнему удерживает титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. В тройку лучших также вошли Султан Заурбек (20-0, 13 КО) и Жанкош Тураров (29-0, 20 КО).

Топ-10 лучших казахстанских боксёров 2025 года:

  1. Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО)
  2. Султан Заурбек (20-0, 13 КО)
  3. Жанкош Тураров (29-0, 20 КО)
  4. Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО)
  5. Бек Нурмаганбет (15-0, 13 КО)
  6. Бекман Сойлыбаев (21-1, 12 КО)
  7. Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО)
  8. Руслан Мадиев (18-2-1, 6 КО)
  9. Ельшат Ныгметолла (21-0-3, 8 КО)
  10. Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО)

Легенда мирового бокса вынес вердикт Жанибеку Алимханулы

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!