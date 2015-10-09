Ахмедов 10-й, а Елеусинов 4-й: назван лучший боксёр Казахстана за 2025 год

Авторитетный сайт BoxRec опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксёров-профессионалов по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.
Лидером списка стал Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО), недавно угодивший в допинг-скандал. Тем не менее он по-прежнему удерживает титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. В тройку лучших также вошли Султан Заурбек (20-0, 13 КО) и Жанкош Тураров (29-0, 20 КО).
Топ-10 лучших казахстанских боксёров 2025 года:
- Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО)
- Султан Заурбек (20-0, 13 КО)
- Жанкош Тураров (29-0, 20 КО)
- Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО)
- Бек Нурмаганбет (15-0, 13 КО)
- Бекман Сойлыбаев (21-1, 12 КО)
- Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО)
- Руслан Мадиев (18-2-1, 6 КО)
- Ельшат Ныгметолла (21-0-3, 8 КО)
- Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО)
I support clean sport. I’m against athletes using doping! We took the VADA test, and the results came in yesterday - everything’s clean ✅ pic.twitter.com/7LmFLzKPSu— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 12, 2025
