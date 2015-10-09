Конкуренты Сатпаева? "Челси" нацелился на звезду и вундеркинда АПЛ

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании двух игроков из других клубов английской премьер-лиги (АПЛ). Речь идёт о лидере "Астон Виллы" Моргане Роджерсе и вундеркинде "Арсенала" Итана Нванери, сообщают Vesti.kz.

По сведениям Caughtoffside, синие хотят заполучить 23-летнего Роджерса, у которого 7+5 в этом сезоне. Его в клубе планируют выкупить. Также есть интерес к 18-летнему Нванери, которого "Арсенал" продавать не собирается. Тем не менее "Челси" готов взять Итана даже в аренду.

В текущем сезоне Нванери принял участие в 11 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил один гол.

Отметим, что летом следующего года к "Челси" должен присоединиться казахстанский нападающий. Он может проявить себя по всему фронту атаки, в том числе на позициях Роджерса и Нванери.

Портал Transfermarkt оценивает Роджерса в 70 миллионов евро, а Нванери - в 40 миллионов.

