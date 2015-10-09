Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 13:55
 

Конкуренты Сатпаева? "Челси" нацелился на звезду и вундеркинда АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Конкуренты Сатпаева? "Челси" нацелился на звезду и вундеркинда АПЛ Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании двух игроков из других клубов английской премьер-лиги (АПЛ). Речь идёт о лидере "Астон Виллы" Моргане Роджерсе и вундеркинде "Арсенала" Итана Нванери, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании двух игроков из других клубов английской премьер-лиги (АПЛ). Речь идёт о лидере "Астон Виллы" Моргане Роджерсе и вундеркинде "Арсенала" Итана Нванери, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Уволенный из "Астаны" тренер сделал заявление об интересе из премьер-лиги
Сегодня 14:20  

По сведениям Caughtoffside, синие хотят заполучить 23-летнего Роджерса, у которого 7+5 в этом сезоне. Его в клубе планируют выкупить. Также есть интерес к 18-летнему Нванери, которого "Арсенал" продавать не собирается. Тем не менее "Челси" готов взять Итана даже в аренду.

В текущем сезоне Нванери принял участие в 11 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил один гол.


Отметим, что летом следующего года к "Челси" должен присоединиться казахстанский нападающий Дастан Сатпаев. Он может проявить себя по всему фронту атаки, в том числе на позициях Роджерса и Нванери.

Портал Transfermarkt оценивает Роджерса в 70 миллионов евро, а Нванери - в 40 миллионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
12 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
13 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 19 5 6 8 25-32 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!