КПЛ
Сегодня 14:00
 

Идею с натурализацией Марина Томасова поставили под сомнение

Марин Томасов. ©ФК "Астана"

Международный журналист Александр Троицкий высказался о возможном получении казахстанского гражданства лидером "Астаны" Марином Томасовым, передают Vesti.kz.

Почему Томасову невыгодно менять гражданство

"Назовите мне хотя бы одну причину, по которой 38-летний Марин Томасов откажется от гражданства родной страны, являющейся членом Евросоюза, в пользу казахстанского.

Возможность поиграть ещё сезон (максимум два, до 40 лет), чтобы не подпадать под лимит в "Астане" — не прокатывает почему-то.

Напомню, что с недавних пор в Казахстане запрещено иметь второй паспорт (даже не двойное гражданство). Из-за этого разбежалась хоккейная сборная, если что. Не получается привлечь футболистов "с корнями" типа Меркеля или Бауэра.

Одно дело, когда отказаться от первого паспорта в пользу казахстанского могут африканцы или выходцы из постсоветских стран, России той же самой, например, другое — граждане с "сильными" паспортами", - пишет он в своём телеграм-канале.

"Астана" рассматривает натурализацию Марина Томасова

Отметим, что хорватский полузащитник выступает в чемпионате Казахстана с 2018 года и формально уже имеет право на смену гражданства. За это время Томасов провёл за "Астану" 298 матчей во всех турнирах, забив 122 мяча и отдав 113 результативных передач.

До переезда в Казахстан Томасов защищал цвета саудовского "Аль-Насра", а также хорватских клубов "Риека", "Хайдук" (Сплит), "Задар" и немецкого "Мюнхена 1860".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

