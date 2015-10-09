Идею с натурализацией Марина Томасова поставили под сомнение

Международный журналист Александр Троицкий высказался о возможном получении казахстанского гражданства лидером "Астаны" Марином Томасовым, передают Vesti.kz.
Почему Томасову невыгодно менять гражданство
"Назовите мне хотя бы одну причину, по которой 38-летний Марин Томасов откажется от гражданства родной страны, являющейся членом Евросоюза, в пользу казахстанского.
Возможность поиграть ещё сезон (максимум два, до 40 лет), чтобы не подпадать под лимит в "Астане" — не прокатывает почему-то.
Напомню, что с недавних пор в Казахстане запрещено иметь второй паспорт (даже не двойное гражданство). Из-за этого разбежалась хоккейная сборная, если что. Не получается привлечь футболистов "с корнями" типа Меркеля или Бауэра.
Одно дело, когда отказаться от первого паспорта в пользу казахстанского могут африканцы или выходцы из постсоветских стран, России той же самой, например, другое — граждане с "сильными" паспортами", - пишет он в своём телеграм-канале.
"Астана" рассматривает натурализацию Марина Томасова
Отметим, что хорватский полузащитник выступает в чемпионате Казахстана с 2018 года и формально уже имеет право на смену гражданства. За это время Томасов провёл за "Астану" 298 матчей во всех турнирах, забив 122 мяча и отдав 113 результативных передач.
До переезда в Казахстан Томасов защищал цвета саудовского "Аль-Насра", а также хорватских клубов "Риека", "Хайдук" (Сплит), "Задар" и немецкого "Мюнхена 1860".
