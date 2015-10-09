"Астана" заработает миллионы на продаже ещё одного легионера: подробности

Стала известно сумма трансфера нигерийского нападающего Джеффри Чинеду из "Астаны" в российские "Крылья Советов". Столичный клуб может заработать уже на втором игроке в это межсезонье, сообщают Vesti.kz.

В конце декабря семикратные чемпионы Казахстана за 500 тысяч долларов (257 миллионов тенге) продали белорусского полузащитника Макса Эбонга в болгарский ЦСКА. Теперь клуб может заработать и на трансфере форварда Чинеду.

По данным источника, самарцы и астанчане договорились о сумме компенсации в размере 50 миллионов рублей, что равно 529 тысячам евро или 314 миллионам тенге. 28-летний футболист должен стать основным нападающим "Крыльев Советов" в весенней части сезона РПЛ.

Отметим, что если эта сделка осуществится, то это будет серьёзным успехом для испытывающей финансовые трудности "Астаны", так как у Чинеду оставалось всего полгода до завершения контракта. Поэтому продать основного нападающего за 500+ тысяч евро - большой успех.

Напомним, что Джеффри перешёл в "Астану" на правах свободного агента летом 2024 года. В 54 матчах во всех турнирах он забил 27 голов и сделал два ассиста. С клубом он завоевал Кубок лиги, дважды стал серебряным призёром КПЛ и сыграл на общем этапе Лиги конференций.

