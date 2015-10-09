Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 10:15
 

У Роналду и Феликса произошёл конфликт после матча (видео)

Звёзды саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду и Жоау Феликс остались недовольны поведением своего соотечественника и спортивного директора "Аль-Ахли" Руя Педру Браса. Видео после окончания игры завирусилось в Сети, сообщают Vesti.kz.

На видеофрагменте видно, что Педру Брас бурно реагирует на победу своей команды против "Аль-Насра", при этом он эмоционально пробегает рядом с Криштиану и Феликсом. Возможно, что он что-то крикнул, потому что его звёздные соотечественники сразу же развернулись в его сторону и начали возмущаться. Криштиану направился дальше, а Жоау затянуло в диалог с функционером - в итоге их разняли спустя несколько секунд.


Отметим, что 47-летний Педру Брас только в октябре получил должность в "Аль-Ахли". До этого он на протяжении четырёх лет был спортивным директором "Бенфики", чьим воспитанником является Феликс.

Добавим, что Роналду и Феликс лидируют в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии - у обоих по 13 голов.

