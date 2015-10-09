Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 07:12
 

Полным фиаско обернулся матч Роналду в Саудовской Аравии

  Комментарии

Криштиану Роналду в матче с "Аль-Ахли". Фото: ФК "Аль-Наср"©

"Аль-Наср" неожиданно оступился в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В гостях лидеры турнирной таблицы играли с "Аль-Ахли", сообщают Vesti.kz.

Уже к 20-й минуте хозяева имели преимущество в два гола после дубля в исполнении Айвана Тони (7', 20'). Однако до перерыва гостям удалось отыграться благодаря двум голам Абдуллы Аль-Амри (31', 44').

Победным стал гол на 55-й минуте, который оформил турецкий защитник "Аль-Ахли" Мерих Демираль. А уже в компенсированное время в составах обеих команд случились удаления - у хозяев его заработал Али Маджраши (90+6'), а у гостей Наваф Бушал (90+9').

Стоит отметить, что два лучших бомбардира чемпионата Криштиану Роналду и Жоау Феликс провели на поле все 90 минут, но ничем помочь "Аль-Насру" не смогли.

Для "Аль-Насра", который стартовал с десяти побед в десяти турах, это уже вторая осечка подряд. До этого команда разошлась миром с "Аль-Иттифаком" (2:2). Таким образом у команды остался 31 балл, и теперь их может опередить имеющий игру в запасе "Аль-Хиляль" (29).

Что касается "Аль-Ахли", то команда замыкает топ-4 с 25 очками в активе.

