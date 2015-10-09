Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 09:20
 

Клуб казахстанца преподнёс сенсацию в Европе

Клуб казахстанца преподнёс сенсацию в Европе Матч "Жил Висенте" - "Спортинг". Фото: ФК "Спортинг"©

Португальский "Жил Висенте" неожиданно отобрал очки у грозного "Спортинга" в матче 17-го тура национального первенства. В этой игре была зафиксирована ничья, сообщают Vesti.kz.

На 45-й минуте, перед перерывом, гости из Лиссабона вышли вперёд благодаря голу Луиса Суареса. На 79-й минуте "Спортинг" остался в меньшинстве из-за удаления Гонсалу Инасиу, а на 87-й Карлос Эдуардо воспользовался этим и сравнял счёт - 1:1.


Теперь "Жил Висенте" закрепился на четвёртом месте, набрав 28 очков. Что касается "Спортинга", то клуб идёт на втором месте (42) и отстаёт от имеющего один матч в запасе "Порту" на четыре пункта (46).

Добавим, что за молодёжную команду "Жил Висенте" выступает 19-летний казахстанец Ильяс Абиль.

Также отметим, что "Спортинг" в сентябре встречался с "Кайратом" на общем этапе Лиги чемпионов. На своём поле португальцы добыли уверенную победу со счётом 4:1.

