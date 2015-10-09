Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Франция
Сегодня 07:35
 

Сенсационный лидер оторвался на 4 очка от ПСЖ в чемпионате Франции

  Комментарии

Сенсационный лидер оторвался на 4 очка от ПСЖ в чемпионате Франции Брэдли Барколя. Фото: ФК ПСЖ©

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Ланс" добился комфортной победы над "Тулузой" в гостях. Это помогло клубу закрепиться на первой строчке в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ещё в середине первого тайма, на 23-й минуте, хозяева остались в меньшинстве после прямой красной карточки Эмерсонна. Однако "Ланс" воспользовался большинством только во втором тайме, забив три безответных мяча. Отличились Уэс Саид (57'), Адриен Томассон (85') и Исмаэло Ганиу (90+5').


Благодаря этому результату "Ланс" одержал седьмую победу подряд в чемпионате и набрал 40 очков, став недосягаемым по итогам тура для идущего вторым ПСЖ (36). Однако столичные могут сократить это отставание до минимума уже в воскресенье, в случае победы в дерби над "Парижем".

"Тулуза" же осталось на восьмой позиции, набрав 23 очка. У команды прервалась серия из трёх побед во всех турнирах.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 17 13 1 3 31-13 40
2 ПСЖ 16 11 3 2 35-14 36
3 Марсель Олимпик 16 10 2 4 36-15 32
4 Лилль 16 10 2 4 33-20 32
5 Лион 16 8 3 5 22-16 27
6 Ренн Стад 16 7 6 3 27-24 27
7 Страсбур 16 7 2 7 25-20 23
8 Тулуза 17 6 5 6 24-22 23
9 Монако ФК 16 7 2 7 26-27 23
10 Анже 16 6 4 6 17-18 22
11 Брест 16 5 4 7 21-27 19
12 Лорьян 16 4 6 6 19-28 18
13 Ницца Олимпик 16 5 2 9 19-29 17
14 Париж 16 4 4 8 21-29 16
15 Гавр 16 3 6 7 13-22 15
16 Осер 16 3 3 10 14-25 12
17 Нант 16 2 5 9 14-28 11
18 Метц 16 3 2 11 17-37 11

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 января 00:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Париж
Париж
(Париж)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Париж
Проголосовало 2 человек

