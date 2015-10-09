Сенсационный лидер оторвался на 4 очка от ПСЖ в чемпионате Франции

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Ланс" добился комфортной победы над "Тулузой" в гостях. Это помогло клубу закрепиться на первой строчке в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ещё в середине первого тайма, на 23-й минуте, хозяева остались в меньшинстве после прямой красной карточки Эмерсонна. Однако "Ланс" воспользовался большинством только во втором тайме, забив три безответных мяча. Отличились Уэс Саид (57'), Адриен Томассон (85') и Исмаэло Ганиу (90+5').

Благодаря этому результату "Ланс" одержал седьмую победу подряд в чемпионате и набрал 40 очков, став недосягаемым по итогам тура для идущего вторым(36). Однако столичные могут сократить это отставание до минимума уже в воскресенье, в случае победы в дерби над

"Тулуза" же осталось на восьмой позиции, набрав 23 очка. У команды прервалась серия из трёх побед во всех турнирах.

