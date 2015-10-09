Экс-игрока "Барсы" и "Арсенала" исключили из сборной за провал на Кубке Африки

Правительство Габона приняло резкие меры в отношении футбольной сборной страны после провального выступления на Кубке африканских наций, сообщают Vesti.kz.

Команда Тьерри Муюма вылетела с турнира, не набрав ни одного очка в группе.

"Учитывая позорное выступление "пантер" на Кубке африканских наций и учитывая многочисленные последствия, которые диаметрально противоположны ценностям этики и поведения, которые пропагандирует Пятая республика, правительство приняло решение: распустить тренерский штаб, приостановить деятельность сборной до дальнейшего уведомления, исключить из состава команды Брюно Экюэля-Манга и Пьера Эмерика Обамеянга", — говорится в заявлении.

Сборная Габона уступила Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3), а также Кот-д'Ивуару (2:3) и заняла последнее место в группе F.

Обамеянг известен по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", лондонский "Арсенал", каталонскую "Барселону", "Челси" и французский "Марсель".

