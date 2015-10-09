Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Определились все участники плей-офф и пары 1/8 финала Кубка Африки

Завершился заключительный игровой день 3-го тура Кубка африканских наций, по итогам которого определились все участники плей-офф турнира в Марокко, сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала турнира, помимо хозяев, также квалифицировались следующие сборные: Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания.

Пары 1/8 финала Кубка Африки выглядят так:

  • Сенегал — Судан;
  • Мали — Тунис;
  • Марокко — Танзания;
  • ЮАР — Камерун;
  • Египет — Бенин;
  • Нигерия — Мозамбик;
  • Алжир — ДР Конго.

Матчи 1/8 финала пройдут в период с 3 января по 5 января.


Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.

Действующим победителем является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

