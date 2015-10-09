Мощный защитник из Европы прибудет в клуб КПЛ: подробности

Телеграм-канал "Камон, Плей! | Трансфери УПЛ" сообщил, что украинский защитник "Ворсклы" Даниил Хрипчук присоединится к "Елимаю" на первых предсезонных сборах, передают Vesti.kz.

Рост 22-летнего игрока составляет 192 сантиметра.

"После волны слухов от казахстанских СМИ, которые "отправляли" всех футболистов УПЛ в их чемпионат, нашлась и доля правды.

Как мне стало известно, бывший игрок "Ворсклы" Даниил Хрипчук действительно отправляется на сборы с ФК "Елимай", - пишет источник.