Испания
Сегодня 19:20
 

"Реал" исключил Килиана Мбаппе перед битвой за трофей

"Реал" исключил Килиана Мбаппе перед битвой за трофей ©Depositphotos.com/Musiu0

Мадридский "Реал" представил заявку на Суперкубок Испании, и главным сюрпризом стал отсутствие в списке Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Французский форвард не сможет сыграть на турнире из-за травмы — о его повреждении клуб сообщал ещё в последний день 2025 года. Несмотря на оптимизм Хаби Алонсо, который надеялся вернуть звезду к Суперкубку, восстановиться вовремя Мбаппе не удалось.

В полуфинале турнира "Реал" встретится с "Атлетико" — мадридское дерби пройдёт в четверг, 8 января. Турнир пройдет в Саудовской Аравии. Помимо мадридских клубов в этом турнире сыграют "Барселона" и "Атлетик" из Бильбао.

