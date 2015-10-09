Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:46
 

Алонсо взорвался! Тренер "Реала" накричал на Винисиуса прямо во время матча

  Комментарии

Алонсо взорвался! Тренер "Реала" накричал на Винисиуса прямо во время матча

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо во время матча с "Бетисом" явно был недоволен действиями Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо во время матча с "Бетисом" явно был недоволен действиями Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.

Специалисту не понравилось, как бразильский вингер работал в прессинге.

"Вини, черт возьми, давай прессингуй! Там нужно было оказывать прессинг. Не останавливайся, нужно работать. Давай!" - передает эмоциональные высказывания Алонсо в сторону бразильца газета Marca.

Встреча завершилась убедительной победой мадридцев — 5:1.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провёл 19 матчей, забив пять мячей и сделав столько же голевых передач.


