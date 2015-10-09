Алонсо взорвался! Тренер "Реала" накричал на Винисиуса прямо во время матча

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо во время матча с "Бетисом" явно был недоволен действиями Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.

Специалисту не понравилось, как бразильский вингер работал в прессинге.

"Вини, черт возьми, давай прессингуй! Там нужно было оказывать прессинг. Не останавливайся, нужно работать. Давай!" - передает эмоциональные высказывания Алонсо в сторону бразильца газета Marca.

Встреча завершилась убедительной победой мадридцев — 5:1.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провёл 19 матчей, забив пять мячей и сделав столько же голевых передач.

