Испания
Сегодня 07:21
 

Два поздних гола решили судьбу каталонского дерби в Ла Лиге

  Комментарии

Два поздних гола решили судьбу каталонского дерби в Ла Лиге ©ФК "Барселона"

Футболисты "Барселоны" вырвали победу у "Эспаньола" в каталонском дерби в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на "RCDE Стэдиум" в Барселоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу "сине-гранатовых". Голы в концовке матча забили Дани Ольмо (86-я минута) и Роберт Левандовски (90-я).

Стоит отметить, что гости традиционно владели инициативой и контролировали мяч, тогда как хозяева отвечали острыми контратаками. При этом решающую роль в победе "Барселоны" сыграли футболисты, вышедшие на замену: Ольмо и Левандовски заметно оживили игру и принесли нужный результат.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. "Эспаньол", имея в активе 33 очка, располагается на пятой позиции.

11 января "Эспаньол" сыграет на выезде с "Леванте", а 18 января "Барселона" встретится в гостях с "Реал Сосьедад".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
4 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Суперкубок Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Финал, мужчины
6 января 01:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
