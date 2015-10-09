Два поздних гола решили судьбу каталонского дерби в Ла Лиге

Футболисты "Барселоны" вырвали победу у "Эспаньола" в каталонском дерби в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на "RCDE Стэдиум" в Барселоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу "сине-гранатовых". Голы в концовке матча забили Дани Ольмо (86-я минута) и Роберт Левандовски (90-я).

Стоит отметить, что гости традиционно владели инициативой и контролировали мяч, тогда как хозяева отвечали острыми контратаками. При этом решающую роль в победе "Барселоны" сыграли футболисты, вышедшие на замену: Ольмо и Левандовски заметно оживили игру и принесли нужный результат.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. "Эспаньол", имея в активе 33 очка, располагается на пятой позиции.

11 января "Эспаньол" сыграет на выезде с "Леванте", а 18 января "Барселона" встретится в гостях с "Реал Сосьедад".

